Humorista é feito refém em assalto em SP O humorista e apresentador do programa A Praça é Nossa do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega, de 75 anos, foi feito refém e assaltado por bandidos quando chegava para passar o feriado em sua chácara, no bairro Caguaçu, zona rural de Sorocaba, no início da tarde de ontem. De acordo com informações da Polícia Civil, pelo menos três homens armados dominaram o apresentador na entrada da chácara, obrigaram-no a abrir a porta do carro blindado. Na sequência, entraram com ele na casa. Um dos filhos de Carlos Alberto, Maurício, a mulher e duas filhas estavam na casa e também foram dominados, assim como os funcionários do local.