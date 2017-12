Humor Tutty

Na maior parte das vezes não rola sequer negociação prévia em família! Num belo dia, o filho entra em casa com um dos braços tatuado com motivos tribais contíguos, mais ou menos da altura do pulso até acima do bíceps, e vida que segue! Quando os pais têm chance de advogar previamente contra, a argumentação de praxe não convence mais a juventude: "Com o tempo, você vai virar um velho ridículo", "não vai dar pra ser ator", "apagar dói pra caramba", "você não prefere ganhar um carro novo?" - nada disso funciona como antídoto eficaz quando a febre da tatuagem pega o garotão de jeito.

Em desespero de causa para salvar a pele do filho, vale apelar até para os maus exemplos do noticiário. A propósito, Ivan Bogdanov, o torcedor sérvio que comandou dia desses o vandalismo dos Bálcãs no Estádio de Gênova, em partida contra a Itália pelas Eliminatórias da Eurocopa, foi denunciado - e preso - pelas tatuagens de braço inteiro. Mesmo encapuzado no alto do alambrado, o hooligan foi depois facilmente reconhecido em mangas de camiseta.

Se você é jovem - ô, raça! - e não ouve seus pais, pense ao menos nisso antes de exagerar nas tatuagens: um dia elas podem te entregar, rapaz!

Bad Girl

Ana Paula Arósio virou uma espécie de Neymar da TV Globo. Afastada do elenco da novela Insensato Coração, de Gilberto Braga, a atriz assumiu o papel de protagonista da indisciplina no mundo das celebridades. Seja lá porque motivos ela não apareceu nas gravações, aí tem!

Marca registrada

Uma coisa chamou atenção no visual dos mineiros chilenos na volta à superfície: o Renato Gaúcho usa uns óculos escuros iguaizinhos àqueles do resgate!

E daí?

Portugal ganhou uma cadeira rotativa no Conselho de Segurança da ONU. Isso quer dizer o seguinte: Nada! Rigorosamente, nada! Relaxa, vai!

Dentro da lei

José Serra tem bons motivos para não exagerar nos ataques a Dilma Rousseff no debate de domingo próximo, na Rede TV! O candidato está ainda estudando os limites estabelecidos pela Lei Maria da Penha.

Crime hediondo

Gilmar Mendes foi assaltado pela segunda vez na Avenida Beira-Mar de Fortaleza, mas os cinco homens que levaram o cordão de ouro do ministro do STF não perdem por esperar: dificilmente vão obter habeas corpus depois de presos.

Sorte do Timão

Tem coisas que só acontecem com o Guarani de Campinas. Capaz de tomar três gols do Ronaldo Fenômeno no domingo.

Não tem tu...

Atrasado para assistir ao resgate do mineiro boliviano, Evo Morales não perdeu a viagem: prestigiou o içamento do chileno da vez. Ainda bem que não era velório, né?

Boletim médico

Goleiro Bruno pode estar com alergia a juiz. Toda vez que vai depor no Fórum, ele desmaia. Repara só!