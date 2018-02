Hotel em São Paulo é multado após atriz Catherine Deneuve fumar

SÃO PAULO - O Hotel Tivoli Mofarrej de São Paulo, localizado na zona sul da cidade, foi multado em R$ 872,50 após a atriz francesa Catherine Deneuve desrespeitar a Lei Antifumo, durante entrevista em uma das salas do hotel para divulgação de seu novo filme, no último dia 8 de junho. Ela acendeu dois cigarros no local.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde, uma denúncia de que estariam fumando no interior do prédio levou técnicos da Vigilância Sanitária ao hotel, que acabou sendo multado. Segundo a assessoria, o hotel não vai se posicionar sobre o caso. A atriz veio ao Brasil para divulgar seu filme Potiche, em que contracena com Gerard Depardieu.

Na época, o hotel informou que não é permitido fumar em nenhum ambiente do prédio, excetuando a área da piscina e que a sinalização reforça a proibição. Além disso, se algum hóspede desrespeita a norma, o próprio hotel aplica uma multa por "taxa de limpeza". O Tivoli Mofarrej, no entanto, não disse se a multa foi aplicada à atriz.

De acordo com a agência Efe, essa não é a primeira vez que a atriz francesa desrespeita as leis antifumo pelo mundo. Alguns meses antes, em 18 de março, Catherine acendeu um cigarro durante coletiva em Madri. Na ocasião, avisaram-na sobre a proibição, mas, mesmo assim, a atriz disse que fumaria e pagaria a multa. "(Essa lei) me parece excessiva e acho que atenta contra a liberdade individual", retrucou ela.