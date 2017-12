Hotéis vão oferecer tours de bicicleta

Os turistas que se hospedarem em São Paulo terão em breve um novo meio para conhecer a cidade: sob duas rodas, eles vão visitar museus e ir às baladas guiados por ciclistas profissionais, acostumados a desafiar o trânsito e buscar alternativas para circular. O Projeto Urban Bike, lançado esta semana, vai funcionar como piloto no Hotel Unique e, em junho de 2011, será expandido para outros hotéis e aberto a quem não esteja hospedado.

"A ideia é chegar a 200 hotéis, integrando uma rede até 2014", afirma o presidente do Instituto Parada Vital, Ismael Caetano. O projeto, elaborado pela consultoria Green Mobility, será gerido pelo instituto, que administra os bicicletários públicos em estacionamentos, metrôs e terminais de ônibus da EMTU.

"O objetivo é que o turista que está hospedado possa vivenciar a cidade e entender os aparelhos urbanos, culturais e esportivos de forma diferente da que é feita hoje com a mobilidade por carro. A bicicleta propicia outro ritmo, faz com que o turista se aproxime e perceba mais a arquitetura e as pessoas", diz Caetano.

O projeto piloto vai funcionar apenas para convidados até dezembro. Nesta fase, serão testados rotas, sistema de reservas e a operação do programa. Na segunda etapa, em janeiro, o projeto será aberto aos hóspedes do Unique. A partir de junho, o pro grama será expandido para outras redes e qualquer interessado poderá participar, mesmo se não for hóspede dos locais cadastrados. O interessado em realizar um ciclopasseio terá de se cadastrar no site, escolher um roteiro e checar a disponibilidade de vagas. Os pagamentos serão feitos via cartão de crédito.

"Quando integrarmos os outros hotéis, isso será feito de forma muito rápida porque o site já estará pronto e todo o sistema já terá sido bastante testado", explica o presidente da Green Mobility, Lincoln Paiva. Segundo ele, uma parceria é negociada com o Ministério do Turismo para levar ciclorrotas a outras cidades. "A ideia do projeto surgiu para a Copa de 2014. No Mundial de 2006, na Alemanha, por exemplo, houve a integração total com a bicicleta, aproveitaram para incentivar o uso da bike e isso ficou como legado. Esperamos que aconteça o mesmo aqui."

Entre as visitas definidas para o roteiro piloto estão os museus do Parque do Ibirapuera e a boate The Week, que em maio organizou com o Instituto CicloBR o evento São Paulo Bike Circuit, reunido 500 ciclistas em um passeio do Parque das Bicicletas até a casa noturna.

Os passeios serão guiados por personal bikers que conhecem bem a cidade. "São ciclistas urbanos que têm experiência e um repertório cultural mais desenvolvido", explica Caetano.

Segundo a diretora operacional do Unique, Melissa Oliveira, os hóspedes estrangeiros estão habituados com esse tipo de serviço, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. "Muitos perguntam se há tours de bike pela cidade", diz Melissa. "No hotel, a maioria dos tours hoje é feita de carro. Além de participar de um projeto de mobilidade sustentável, gostamos muito da ideia de oferecer um serviço diferenciado aos hóspedes."