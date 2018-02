Hotéis faturam com visitas no fim de semana Para o comerciante Paulo Freitas Bittencourt Vieira, dono do Grande Hotel Esplanada, o maior de Osvaldo Cruz, a criminalidade não parte dos presídios. "Ela é fruto do próprio crescimento da cidade e não tem nada a ver com os detentos", diz. "A cidade melhorou com o presídio; o comércio lucra com o dinheiro dos familiares dos presos e funcionários do lugar."