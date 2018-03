Hotéis do Rio festejam ocupação recorde A ocupação hoteleira na capital fluminense para o carnaval já é considerada recorde. "Está no topo da história", segundo o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (Abih-RJ), Michel Chertouh. De acordo com boletim divulgado anteontem pela organização, a média de ocupação hoteleira no município superou 95%. No bairro do Flamengo e no centro, 99% dos quartos estão ocupados, enquanto Copacabana tem 97% de ocupação e Ipanema e Leblon, 95%.