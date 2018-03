Hospital vai simular socorro em tiroteio

Trinta e cinco voluntários, ambulância e carro de polícia participam no domingo de simulação de socorro no Hospital Samaritano, em Higienópolis, na região central. Os voluntários encenarão ser vítimas de tiroteio num shopping e seus parentes. A assessoria do Samaritano diz que a ação, que começa às 8h, será interna e o atendimento a pacientes não será afetado. O hospital distribuiu no bairro avisos sobre a atividade.