Hospital Sorocabana deve reabrir em 3 meses A Prefeitura de São Paulo assumiu ontem a posse e a administração do Hospital Sorocabana, na Lapa, zona oeste, e promete em 90 dias reabrir o prédio (fechado há quase um ano e quatro meses) com uma unidade 24 horas de Assistência Médica Ambulatorial (AMA). O hospital passará por reforma e será administrado por uma Organização Social (OS). O prédio só deve ser reinaugurado completamente em um ano. A cessão à Prefeitura vai durar 20 anos, mas o governo do Estado agora propõe o repasse definitivo.