Hospital municipal terá leitos para viciados

Os hospitais municipais de São Paulo terão de reservar alas para atendimento de dependentes químicos em crise - como alucinação e síndrome de abstinência. A lei publicada ontem no Diário Oficial da Cidade é de 2002 e atende, em parte, uma exigência do Ministério Público Estadual (MPE) de criação de leitos psiquiátricos na rede municipal de Saúde. Há dois inquéritos em andamento no MPE sobre a questão. Antes de começar a valer, a nova legislação precisará ser regulamentada - em até 120 dias.