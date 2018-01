Hospital dá alta para 8 feridos da explosão em Santo André

Pelo menos oito pessoas que ficaram feridas na explosão de uma fábrica de fogos de artifício já receberam alta nesta quinta-feira, 24. A prefeitura de Santo André, onde houve o acidente, confirmou que nove pessoas tiveram ferimentos por conta da explosão, no entanto, o Centro Hospitalar da cidade informou que 12 pessoas foram atendidas. Destas, quatro continuam internadas, mas o estado de saúde delas não foi informado.

A prefeitura do município do ABC paulista também confirmou a morte de duas pessoas - um homem e uma mulher - por causa do acidente. Uma das vítimas fatais seria o dono do local onde houve a explosão, segundo o prefeito de Santo André, Aidan Ravin (PTB). O número de desaparecidos não foi confirmado.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que a sinalização das vítimas na área de rescaldo está sendo feita por lonas de cores variadas, colocadas na área para agilizar os procedimentos: na lona verde estão vítimas consideradas menos graves, na amarela estão vítimas leves, na vermelha àquelas que estão em estado grave, e na preta as vítimas fatais.