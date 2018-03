Hóspede é rendido em assalto a hotel em Itu, no interior de São Paulo

Um grupo de criminosos assaltou na madrugada desta segunda-feira, 7, o hotel Terras de São José, em Itu, a 103 quilômetros da capital. A Polícia Militar da cidade foi acionada após um dos hóspedes flagrar um suspeito encapuzado nas dependências do hotel. Uma hóspede e um recepcionista foram rendidos.

Do hotel, eles levaram R$ 2 mil em dinheiro e em cheques, além de pertences pessoais de alguns funcionários. Também foram roubados dois aparelhos celular, dois relógios, um aparelho palm-top, as chaves do carro e aproximadamente 300 reais em dinheiro de um dos hóspedes.

Apenas um dos envolvidos foi preso. Com ele, a polícia apreendeu uma arma e algumas folhas de cheque roubadas. Os demais conseguiram fugir antes da chegada das viaturas.

(Fonte: SSP)