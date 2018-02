Horto Florestal volta a ter seu grande lago O Horto Florestal de Avaré, cartão-postal da cidade, volta a ter seu grande lago, esvaziado após o rompimento da barragem em 2009. Depois de construir nova barragem, o governo do Estado concluiu o enchimento. O chafariz no centro do lago também foi reformado. O espelho d'água ganhou palco para shows. A obra custou R$ 1 milhão.