Horas de espera sem motivo

O atendimento da Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Sorocabana - Lapa é muito ruim. No dia 23/11, levei meu pai ao local, pois passava mal da vesícula. Cheguei a 0h22, passei pela recepção de forma ágil, mas a partir desse momento começou o meu tormento. Fiquei mais de uma hora esperando o técnico de raio X chamá-lo. O pior é que o hospital estava vazio. Não havia nenhum paciente. Meu pai só conseguiu ser atendido quando ele mesmo foi procurar pela médica. E, mesmo com a AMA vazia, os funcionários que circulavam simplesmente não questionavam se houvera atendimento ou não. Deixei o hospital às 3 horas. Ou seja, passaram-se 3 horas para um atendimento que levaria 1 hora no máximo. Um absurdo!

FERNANDO DE LIMA / SÃO PAULO

A Coordenadoria Regional de Saúde Centro - Oeste informa que o atendimento do paciente foi realizado de forma satisfatória e dentro das possibilidades do momento. Ressalta que havia seis pessoas na fila para fazer raios X. Após o resultado do exame, o paciente foi atendido pela médica de plantão. A gerência da unidade se coloca à disposição do munícipe para quaisquer esclarecimentos.

O leitor desmente: Mentira! Mandei fotos provando que o hospital estava vazio e não havia fila nenhuma para o raio X. A médica só constatou a demora do atendimento após 1 hora e depois de meu pai chamá-la. Antes, ninguém se preocupara em atendê-lo. Além disso, o e-mail que está no quadro de avisos do hospital não funciona, as mensagens retornam. Essa resposta medíocre só colabora para comprovar a ineficiência dos serviços públicos e dos seus servidores.

COBRANÇA INDEVIDA

Após serviço cancelado

Estou com problema na NET parecido com o da leitora Márcia Felician (carta publicada no dia 24/11). Solicitei o cancelamento da NET pessoalmente, perdendo tempo levando os equipamentos à empresa, após inúmeras ligações sem sucesso. Mas a empresa começou a me enviar cobrança por carta, mesmo com o serviço cancelado. Já fui assinante da NET anteriormente e cancelei a conta por ter sido cobrada indevidamente. Na época paguei para não ter dor de cabeça, mas hoje me recuso a fazê-lo novamente. É muita incompetência deles.

BERNARDINA PIRES DO ROSÁRIO PÁSCHOA / SÃO PAULO

A NET informa que regularizou a situação da cliente.

A leitora relata: A NET me ligou informando que realmente não devo nada e me pediram para ignorar a cobrança recebida. Espero que seja verdade!

NET - PORTABILIDADE

Número inexistente

Sou assinante NET e há um mês o NET fone só funciona parcialmente. Faço ligações, mas não consigo recebê-las. Se alguém me telefona de um NET fone, dá sinal de ocupado. Se é de outra operadora, a pessoa ouve a mensagem de que se trata de um número inexistente. Na primeira vez que contatei a NET, técnicos analisaram o problema e relataram que não havia nenhuma irregularidade com a instalação e pediram para eu aguardar. Como nada foi feito, resolvi ligar na Ouvidoria. O técnico, após fazer diversos testes, concluiu que o problema estava na central da Embratel e, possivelmente, relacionado com o meu cadastro. Pediu que eu aguardasse. Sem solução, escrevi para o jornal e a NET me enviou um técnico para trocar o modem. Como o problema persistiu, outro técnico foi enviado e, na conversa entre ele e a NET, soube que o número estava com a Telefônica/Vivo e que eu devia entrar em contato com essa empresa. Liguei na Vivo e fui informada de que o telefone havia sido transferido para a Embratel no dia 15/6/11. Nessa data, eu tinha feito a portabilidade. Só que, após um ano, pedi o cancelamento do serviço e a portabilidade para a NET. Na época, fui informada de que não seria possível, pois a NET e a Embratel são empresas parceiras. Então assinei com a NET e pedi que me dessem o número que eu tinha anteriormente. Não o fizeram. Só consegui obtê-lo novamente depois de muita insistência. Mas esse número que funcionava bem parou de funcionar em 28/11.

MARIA APARECIDA DA C. Q.

SARAIVA / SÃO PAULO

A NET informa que o processo de portabilidade está em andamento. A empresa está em contato com a cliente acompanhando a conclusão do caso.

A leitora diz: Até o momento o problema não foi solucionado. A NET contatou o meu namorado e relatou que o número tinha sido desativado e transferido para a Vivo. Pediram para eu aguardar, já que eles se encarregariam de contatar a Vivo, a fim de que o meu número fosse devolvido à Embratel.