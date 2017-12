Horários distintos O radar instalado na Rua Sergipe está com defeito, registrando multas indevidas. Fui multada por desrespeito ao rodízio em 26/2, às 8h48. Mas o horário correto era 6h48, quando estava entrando na garagem do escritório. Conforme o sistema de segurança do condomínio, o referido veículo entrou às 6h48 e saiu às 15h27. Isso também pode ser confirmado pelo funcionário que abriu o portão (há o registro). Reclamei ao Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV), mas não tive retorno. Aliás, às sextas-feiras, há feira livre no local e agentes da CET ficam na esquina da Avenida Angélica com essa rua e nenhum deles me multou. Entrei com recurso, porém, não obtive resposta. É um absurdo instalarem equipamentos e não fazerem a manutenção devida e, em caso de defeito, multarem indevidamente - prejudicando o munícipe.