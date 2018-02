Horário do monotrilho será expandido em dezembro

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - Inaugurada parcialmente no fim de agosto, a Linha 15-Prata, o primeiro monotrilho da capital paulista, terá o seu funcionamento expandido no dia 19 de dezembro, uma sexta-feira. Em vez de funcionar só aos sábados e domingos, a abertura ocorrerá todos os dias da semana. A informação foi confirmada pelo Metrô de São Paulo nesta segunda-feira, 17.

Contudo, o ramal, que, por enquanto, conta com apenas duas estações em um trajeto de 2,9 km, ainda continuará aberto ao público apenas das 10h às 15h.

A Linha 15-Prata tem duas estações, Vila Prudente e Oratório. Quando houver expansão do atendimento em 19 de dezembro, também haverá integração com a Linha 2-Verde do Metrô na Vila Prudente.

Quando estiver pronta, a Linha 15 conectará a região da Vila Prudente a Cidade Tiradentes, ambas na zona leste paulistana.