Horário de verão começa neste fim de semana Entra em vigor na meia-noite de sábado para o domingo o horário de verão. Relógios deverão ser adiantados em uma hora. Com término em 26 de fevereiro de 2012, o novo horário vai vigorar em 11 Estados (MG, SP, RJ, ES, RS, SC, PR, GO, MG, MS e BA), além do Distrito Federal.