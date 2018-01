Horário de verão começa neste domingo

O horário de verão começa à meia-noite de amanhã e terminará à zero hora de 16 de fevereiro. Na madrugada deste domingo, os Estados das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem adiantar os relógios em uma hora. A redução no consumo deve ser de 0,5%, além de reduzir a demanda por energia no horário de pico, entre 19 e 21 horas. Nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, a economia prevista pelo governo federal é de 194 MW médios, o equivalente a 25% do consumo mensal de energia da cidade de Brasília. Tocantins e Bahia, que adotaram o horário de verão anos atrás, estão fora da mudança.