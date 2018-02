Horário de verão começa neste domingo

SÃO PAULO - Fiquem atentos! A partir da 0h deste domingo, 16, entra em vigor o horário de verão.

O relógio deve ser adiantado em 1 hora nos estados do Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Distrito Federal e partir deste ano, a Bahia, primeiro e único estado da região Nordeste a aderir a mudança no relógio.

A previsão de economia de energia até 26 de fevereiro, quando termina o horário de verão, é de 4%, conforme estimativa do Ministério de Minas e Energia.

Para se adaptar as mudanças do relógio, o Hospital das Clínicas dá dicas de como melhorar o sono, por exemplo.

Segundo o médico Arnaldo Lichtenstein, do Hospital das Clínicas, o melhor sono ocorre duas a três horas depois de escurecer e por conta da alteração do horário, o hormônio regulador do sono "melatonina", acionado pela falta de luz, é alterado. De acordo com Lichtenstein, o ideal é evitar situações estimulantes no final da tarde/início da noite, pois quanto mais estímulo o corpo receber maior é a dificuldade em relaxar.

Evitar café e chá preto são uma das dicas dadas pelo médico do Hospital que auxilia ainda não comer demais no jantar, não ir dormir sem comer, tomar banho muito frio ou muito quente e ler livros ou ver filmes muito estimulantes nas horas que antecedem o sono. A sugestão do Dr. Lichtenstein é aproveitar o final da tarde para fazer atividades prazerosas e caminhadas.

Metrô e CPTM em São Paulo

Por causa do início do horário de verão no próximo domingo, o Metrô, a CPTM e a EMTU/SP vão operar uma hora a mais no estado. Como os relógios serão adiantados a partir da meia-noite de sábado, 15, a circulação de trens do Metrô e CPTM será feita normalmente até as 2h da manhã de domingo, o equivalente à 1h do horário antigo, quando normalmente se encerra a operação comercial das duas empresas.

Os relógios de ambas as empresas somente serão alterados após o encerramento do expediente. A circulação dos trens será retomada no domingo, às 4h na CPTM e às 4h40 no Metrô, já no novo horário.