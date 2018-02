Horário de verão começa domingo, com trens até as 2h

Os relógios das estações do sistema metroferroviário somente serão alterados após o encerramento do expediente. A circulação dos trens será retomada no domingo às 4h na CPTM e às 4h40 no Metrô.

Onze Estados e o Distrito Federal participarão do horário de verão desta vez. Além das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o Tocantins também terá de adiantar os relógios em uma hora no período, enquanto a Bahia - que adotou o novo horário no fim do ano passado - deixa de participar agora. A expectativa de economia é de R$ 280 milhões.