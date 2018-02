Horário de verão começa dia 21, sem a BA

As reclamações da população, preocupada com a violência, e um apelo do candidato do PT à prefeitura de Salvador, Nelson Pelegrino, levaram o governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), a voltar a tirar o Estado do horário de verão. Entre 2003 e 2010, o procedimento não havia sido adotado pelo Estado, por causa da grande rejeição da população à medida. No ano passado, a Bahia havia voltado a seguir o horário de verão, depois de empresários reclamarem de problemas logísticos diversos por causa da diferença de horário com outras regiões do País.

Neste ano, Wagner já havia dito que adotaria o adiantamento dos relógios. Na noite de domingo, porém, pouco depois de passar para o segundo turno na eleição para Salvador, Pelegrino disse que tentaria convencer o governador a não adotar o horário de verão - o que ocorreu ontem. A principal queixa da população refere-se à falta de segurança na hora de sair de casa para o trabalho, com a cidade às escuras.