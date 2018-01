Horário de verão começa com chegada de frente fria em SP

SÃO PAULO - O início do horário de verão será acompanhado de uma queda de temperatura em São Paulo. Depois de ter uma semana de calor intenso, o domingo na capital paulista terá tempo encoberto e úmido. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), uma massa de ar frio fará os termômetros oscilarem entre 17ºC e 21ºC.

Na terça-feira, 10, a cidade registrou a maior temperatura do ano, com 34,7ºC, segundo medição do Instituto Nacional de Meteorologia no Mirante de Santana, na zona norte.

De acordo com o CGE, a massa de ar frio também provocará chuvas leves na capital. A segunda-feira, 16, começa com chuviscos isolados e sensação de frio. Ao longo do dia, o céu continua nublado e haverá pequena elevação da temperatura, com mínima de 16ºC e máxima de 22ºC.

O horário de verão começa à meia-noite deste sábado, 14.