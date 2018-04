Horário de verão chega ao fim no sábado O horário de verão termina nesta semana em dez Estados das Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do País. À meia-noite de sábado, os relógios devem ser atrasados em uma hora. No verão passado, o consumo de energia no horário de pico foi 4,4% menor no Sudeste e Centro-Oeste. O porcentual representa 1,7 mil megawatts, suficiente para abastecer uma cidade com 5 milhões de habitantes.