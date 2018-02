Horário de funcionamento da Ponte Orca será reduzido

SÃO PAULO - A partir da próxima segunda-feira, 11, o horário de funcionamento da Ponte Orca, que faz a interligação entre as estações Cidade Universitária (CPTM) e Vila Madalena (Metrô), terá seu horário reduzido. O serviço irá funcionar das 21h às 22h30, de segunda a sexta-feira. Antes, ele funcionava das 6h às 22h30.

A justificativa para a mudança é a redução do número de passageiros após a ampliação do horário da Linha 4-Amarela do metrô e sua integração com a Linha 9-Esmeralda da CPTM nas estações Pinheiros. A forma de funcionamento do serviço, porém, não será alterada.

Segundo nota enviada pelo Metrô, em junho, o número de utilizações da linha da Ponte Orca caiu de 465 mil em abril para 273 mil em maio. Com a Linha 4-Amarela operando até o final do horário de pico, a expectativa é que o movimento caia ainda mais.

A Ponte Orca Vila Madalena - Cidade Universitária opera desde agosto de 2000, com micro-ônibus integrando gratuitamente usuários de metrô e trens da CPTM. O gerenciamento é feito pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).