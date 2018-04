Horário das operações na Linha 4-Amarela só será expandido em novembro

SÃO PAULO - A Linha 4 - Amarela do Metrô paulistano, inaugurada na terça-feira com duas estações em operação - Paulista e Faria Lima - vai funcionar apenas de 9h a 15h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, até as duas próximas estações do trajeto com inauguração prevista, Pinheiros e Butantã, abrirem.

A inauguração das duas próximas estações deve ocorrer "por volta da última semana de novembro, alguns dias antes ou alguns dias depois", de acordo com o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, José Luiz Portella. Só então a Linha Amarela deve passar a operar no horário normal do restante da rede - de 4h40 a meia-noite.

A informação de que o horário reduzido será mantido na Linha 4 enquanto só as duas primeiras estações estiverem funcionando foi confirmada nesta quarta-feira pela Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos.

Na terça-feira, durante a inauguração, surgiram informações de que o horário entre 9h e 15h poderia vigorar por apenas algumas semanas. O que será mantido por um prazo de uma a três semanas, de acordo com a secretaria, é a chamada "operação assistida" da linha, com acesso livre e sem a cobrança de tarifa.

Depois de até essas três semanas - o prazo exato será definido pelo Consórcio Via Quatro, que têm a concessão para a operação do trecho - a Linha Amarela passa ao regime de operação comercial, com a cobrança de tarifa (os mesmos R$ 2,65 do resto da rede). Isso nada tem a ver com o horário, porém, que permanece o mesmo: de 9h às 15h, até a inauguração das duas próximas estações, informou a secretaria.

Depois de Butantã e Pinheiros, a Linha 4 - Amarela deve ganhar outras duas paradas só no fim de abril de 2011: Luz e República.