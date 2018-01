Hora nas garagens do HC e Trianon sobe para R$ 9 O preço dos estacionamentos subterrâneos municipais aumentou em 50% em todas as faixas. São dois estabelecimentos do tipo em São Paulo: a Garagem Clínicas - que atende a região do Hospital das Clínicas e do Instituto do Coração (Incor) - e o Trianon Park - localizado na Praça Alexandre de Gusmão, atrás do Museu de Arte de São Paulo (Masp).