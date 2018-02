Hopi Hari vai ficar fechado por mais 10 dias

A adolescente de 14 anos Gabriella Nichimura morreu ao cair do brinquedo La Tour Eiffel, no dia 24. A cadeira onde ela sentou estava desativada. "Não há nada de mais. O parque continua fechado para terminar a perícia", disse o advogado do Hopi Hari, Alberto Toron. O parque disse que os visitantes podem obter esclarecimentos pelo e-mail fale@hopihari.com.br ou pelo telefone 0300-789-5566.

O TAC prevê que uma equipe composta por representantes do Instituto de Criminalística (IC), Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo (Crea), bombeiros, Delegacia Regional do Trabalho e Ministério do Trabalho vistorie as atrações consideradas de maior risco, entre as quais Montanha-Russa, Vurang e Ekatomb. Até sexta-feira, dez brinquedos tinham sido inspecionados, entre eles, a Montanha-Russa.

O brinquedo La Tour Eiffel, do qual caiu Gabriella, já passou por três inspeções da perícia. O elevador da atração tem 69,5 metros de altura. Conjuntos de cadeiras caem do alto dele a uma velocidade de até 94 km/h. Segundo a polícia, Gabriella despencou de uma altura entre 20 e 30 metros.

A Polícia Civil descobriu que a adolescente usou uma cadeira inoperante há dez anos, que deveria estar interditada.