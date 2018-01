Homicídios têm alta de 2,3% em novembro no Estado de SP

SÃO PAULO - O índice de homicídios no Estado de São Paulo registrou alta de 2,3% em novembro deste ano, segundo a Secretaria da Segurança Pública - e conforme antecipado pelo Estado na edição desta segunda-feira, dia 22.

De acordo com a SSP, foram 361 homicídios no mês passado, ante 353 ocorrências no mesmo período do ano passado.

No acumulado do ano, o indicador, porém, apresenta queda de 3%. Foram 3.921 homicídios entre janeiro e novembro deste ano, contra 4.043 mortes acumuladas no mesmo período de 2013.

A SSP informou também que nos últimos 12 meses - de dezembro de 2013 a novembro de 2014 -, a taxa de homicídios no Estado ficou em 10,13 para cada 100 mil habitantes. O índice recomendado pela Organização das Nações Unidas (ONU) é de 10 mortes para 100 mil habitantes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na capital, o homicídios tiveram queda de 13,9% em novembro, também conforme antecipado pelo Estado. Foram 87 ocorrências no mês passado, uma redução de 14 casos em relação aos 101 homicídios registrados no mesmo mês do ano passado.

Segundo a SSP, para um mês de novembro, a quantidade de ocorrências é a menor da série histórica, iniciada em 2001. Nos últimos 12 meses, a taxa de homicídios na capital foi de 9,78 homicídios por 100 mil habitantes.

Desde janeiro, o índice acumula queda de 4,6%. Foram registradas 1.027 ocorrências neste ano, contra 1.077 homicídios do ano passado.