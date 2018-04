As 23 execuções entre 17 e 26 de abril em Guarujá, Praia Grande, Santos, São Vicente e Cubatão, que podem ter sido cometidas por PMs, reforçam tendência de alta de homicídios na região. No 1.º trimestre do ano, o crime aumentou 36,36% (60 casos) em relação ao mesmo período em 2009, quando foram 44. Só São Vicente teve queda, de 13 para 12.