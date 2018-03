Homicídios em casa crescem 61% em 10 anos

O estudo foi realizado com base nos dados do Sistema Único da Saúde (SUS). O Ipea conclui que o Estatuto do Desarmamento, em dezembro de 2003, produziu "efeitos significativos" para diminuir as taxas de homicídio. Vinte microrregiões (locais com mais de 100 mil habitantes) foram analisadas. Nos locais identificados como os que têm mais armas nas mãos da população, a taxa média de homicídios foi de 53,3 por 100 mil habitantes em 2010. Nas 20 microrregiões identificadas como as que têm o menor número de armas, é de 7,2.

Estoque. Outro estudo apresentado pelo Ipea ontem mostra que o número de compras de armas de fogo caiu de 57 mil em 2002 e 2003 para 37 mil em 2008 e 2009. O estudo se baseia em informações das Pesquisas de Orçamentos Familiares, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).