Homicídios caem no Estado de SP e na capital em fevereiro

O número de homicídios no Estado de São Paulo caiu 11,3% na comparação entre fevereiro deste ano e o mesmo mês de 2013, de 371 para 329, divulgou nesta terça-feira, 25, a Secretaria de Segurança Pública. De acordo com a pasta, que ainda não publicou as estatísticas dos demais crimes, trata-se do menor número de homicídios para um mês de fevereiro desde 2001, quando os dados passaram a ser contabilizados.

No acumulado dos dois primeiros meses deste ano, a queda nos homicídios é de 4,7%, de 788 para 751 casos, segundo a secretaria. A taxa de homicídios dos últimos 12 meses é de 10,32 por cada grupo de 100 mil habitantes. No fechamento de 2013, ela era de 10,5 por 100 mil.

Os latrocínios (roubos seguidos de morte) no Estado, ficaram estáveis no Estado, com 33 casos tanto em fevereiro deste ano quanto do ano passado. Na capital, houve dois casos a menos na mesma comparação: queda de 15 para 13 casos, ou 13,4%.

Os homicídios na cidade de São Paulo passaram de 89 para 86 casos, redução de 3,4%.