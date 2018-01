Homicídios caem 20,6% no Estado de São Paulo no mês de outubro

SÃO PAULO - Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) antecipados pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), nesta segunda-feira, 23, apontam que em outubro deste ano os homicídios dolosos caíram 20,6% no Estado de São Paulo em comparação com o mesmo período de 2014. Com a queda, o índice chegou a 8,94 homicídios por 100 mil habitantes ano no Estado e de 8,68 na capital.

Os dados completos serão divulgados com mais detalhes nesta quarta-feira, 25.

De acordo com Alckmin, em relação ao ano passado, foram 469 vítimas a menos no Estado entre janeiro e outubro. O governador disse que este é um recorde na série histórica de homicídios.

Outro dado antecipado pelo governo diz respeito à letalidade policial. De janeiro a outubro deste ano, houve queda de 4,5% no número de mortos pela Polícia Militar, o que representou menos 24 vítimas. Entre março e outubro, a letalidade caiu 18,9%, com 61 homicídios a menos. Ainda segundo Alckmin, somente em outubro, na comparação com o ano passado, a redução foi de 30,8% ou 16 vítimas a menos.

O secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, divulgou ainda o número de prisões efetuadas pela polícia entre janeiro e outubro deste ano. No acumulado, foram 136 mil prisões.