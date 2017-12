Homicídios caem 14% na capital paulista entre 2012 e 2013

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse nesta segunda-feira, 27, que o número de homicídios caiu na capital paulista e no Estado de São Paulo em 2013. Os índices, contudo, seguem na casa dos milhares. Na cidade, houve 1.176 assassinatos dolosos no ano passado inteiro, ante 1.368 em 2012, redução de 14%.

No Estado todo, os homicídios dolosos passaram de 4.836 ao longo de 2012 para 4.439 no ano passado. Alckmin não revelou outros índices da segurança pública, que devem ser publicados ainda nesta segunda-feira pelo governo.

Em dezembro, na capital foram 99 homicídios dolosos, ante 156 no mesmo mês de 2012. No Estado, em dezembro, houve o registro de 400 homicídios -- foram 530 no último mês de 2012.