Homicídios caem 14,63% entre janeiro e maio O número de homicídios voltou a cair no Estado. Foram 1.982 casos nos primeiros cinco meses de 2010, ante 1.692 no mesmo período deste ano, queda de 14,63%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera como zonas epidêmicas locais com taxas superiores a dez homicídios por 100 mil habitantes. Com 9,73, São Paulo ficou pelo quinto mês abaixo desta marca.