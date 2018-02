Homicídio e tentativa são registrados durante a noite na Baixada Santista

SÃO PAULO - Um homicídio e uma tentativa de assassinato foram registrados na noite de sexta-feira, 15, nos municípios de Cubatão e Guarujá, na Baixada Santista, litoral paulista. Policiais civis do plantão das delegacias para onde os casos foram encaminhados não forneceram mais detalhe sobre o ocorrido.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 22h30, ocupantes de um Chevrolet Celta prata dispararam contra um homem no Jardim Casqueiro. A vítima morreu no local. Meia hora antes, na altura do nº 600 da rua São Jorge, em Vicente de Carvalho, no Guarujá, outra pessoa já havia sido baleada.

A vítima, do sexo masculino, foi encaminhada por uma ambulância do SAMU para o Hospital Santo Amaro (HSA), onde continua internada. Até as 2 horas desta madrugada de sábado, 16, nenhum suspeito pelos dois crimes havia sido detido nem havia informação sobre uma eventual ligação entre os dois casos.