Homens são presos após roubarem veículo no bairro da Água Rasa

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Dois homens foram presos por policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) na Avenida do Oratório na Água Rasa, zona leste da capital, após roubarem um GM Meriva prata de uma família que saía de casa, na região de Sapopemba, também na zona leste, na noite de quarta-feira, 6. Os ladrões portavam um revólver calibre 38 e dois comparsas estão foragidos.

As vítimas - um casal e dois filhos adolescentes - estavam na garagem da residência, se preparando para sair, quando quatro homens chegaram a pé e exigiram o carro, por volta das 22 horas. Depois da ação, a família ligou para o 190 e policiais da Rota encontraram o veículo roubado trafegando pela Avenida do Oratório. Os dois ocupantes, de 18 e 19 anos, tentaram fugir, mas foram perseguidos e se renderam. Os outros dois comparsas não estavam no carro.

Os policiais encontraram no veículo o revólver calibre 38 e o proprietário reconheceu os homens presos como autores do crime. Ambos têm passagem por roubo quando adolescentes e foram encaminhados ao 70º Distrito Policial, de Sapopemba.