Homens prendem família e assaltam casa de veraneio em Mongaguá-SP

SÃO VICENTE - Um grupo de turistas do ABC Paulista foi assaltado no fim da tarde do último domingo, 23, em Mongaguá, na Baixada Santista. Três bandidos encapuzados com duas armas de fogo invadiram a casa de veraneio onde os turistas passavam o final de semana e após anunciarem o assalto prenderam as cinco pessoas em um dos quartos. Eles roubaram documentos, instrumentos musicais, celulares e fugiram no carro da vítima. Por enquanto, ninguém foi preso.

O crime aconteceu às 17h45 no bairro Agenor de Campos. Três homens encapuzados portando duas armas de fogo entraram na casa de veraneio e anunciaram o assalto. Eles estavam com um revólver de cano longo prateado e uma pistola da cor preta.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Sede de Mongaguá, um dos assaltantes aparentava ser menor de idade e outro estava usando a camisa do Corinthians.

O grupo era composto por cinco pessoas, sendo que duas moram em São Bernardo do Campo e três em Rio Grande da Serra, cidades do ABC Paulista. A casa pertencia a uma das vítimas e os turistas se preparavam para ir embora, quando os bandidos entraram por um portão de madeira que estava aberto e anunciaram o assalto mediante grave ameaça.

Foram roubados diversos documentos, cartões de banco, um celular, um sax soprano e uma flauta, além do veículo Ford EcoSport 2009, que pertencia ao dono do imóvel e foi utilizado na fuga.

De acordo com o Delegado Titular de Mongaguá, João José Peres Neves, as equipes da polícia civil estão na rua apurando os fatos mas por enquanto não há suspeita de quem sejam os criminosos.