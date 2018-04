Homens levam R$ 251 mil de casa de câmbio de Congonhas

Dois homens assaltaram a casa de câmbio Cotação localizada no Aeroporto de Congonhas, zona sul, na noite de terça-feira. A polícia já tem um suspeito da ação. Imagens do circuito interno da agência mostram que, quando os ladrões chegaram, a porta da loja estava apenas encostada, o que pode ser um indício de que nem todos os atendentes do local seguiram normas básicas de segurança. Em dez minutos, R$ 251 mil foram levados em moedas de diversos países.

"Todos os equipamentos da casa de câmbio funcionavam perfeitamente. Os procedimentos dos funcionários (eram três) não foram adequados", contou o delegado Marcelo Palhares, titular da Delegacia do Aeroporto.

Eram 21h57 quando um Honda Fit prata parou na porta do desembarque. Do carro desceram dois homens de terno, peruca, óculos e com uma pasta semelhante à usada para notebooks. Eles subiram até o mezanino, passaram por dois guardas patrimoniais e abordaram um atendente da casa de câmbio que estava na frente do local.

Na sequência, entraram e ameaçaram duas jovens com uma pistola. Elas foram algemadas e uma delas, obrigada a digitar a senha do cofre. O dinheiro foi colocado na pasta e a ação dos assaltantes foi registrada por câmeras de segurança. Nenhum representante da empresa foi localizado para dar entrevistas.

O local assaltado é vizinho de um posto da Polícia Militar, que estava vazio no momento do ataque à loja. Além do posto, a poucos metros há uma base do Poder Judiciário. Segundo a PM, os policiais estavam patrulhando a área de embarque e desembarque e fizeram o procedimento correto.