Homens levam carro de luxo com criança dentro na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um carro de luxo foi roubado no final da tarde de terça-feira, 30, em São Paulo, com uma criança de cinco anos que estava no banco de trás do veículo. O automóvel, um Mini Cooper, foi levado pelos criminosos no cruzamento da rua Romão Puiggari com a Simão Lopes, na Vila Morais, na zona sul da capital paulista.

Os três homens deixaram a menina, sem ferimentos, em uma rua nas proximidades da região minutos após terem roubado o carro. Moradores da região testemunharam o caso e acionaram a polícia. A criança foi resgatada pelos policiais e levada para a família.

Dois criminosos foram encontrados pela polícia por volta das 23h na Vila Morais e encaminhados para o 83º DP, Parque Bristol. Eles foram reconhecidos pelo proprietário do veículo, que ainda não foi recuperado.