Homens em moto roubada morrem atropelados na zona sul

SÃO PAULO - Dois homens em uma moto roubada morreram na noite de segunda-feira, 24, depois de serem atropelados por um motorista na Avenida Carlos Lacerda, em Campo Limpo, na zona sul da capital paulista. De acordo com a Polícia Civil, a motocicleta tinha a placa adulterada.

O motorista que os matou fugiu sem prestar socorro e não foi localizado. A ocorrência foi por volta das 23h10. O veículo havia sido roubado na área do 47.º DP (Capão Redondo) e o caso foi registrado no 89.º DP (Portal do Morumbi), na zona sul.