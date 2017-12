Homens armados assaltam hotel de luxo nos Jardins

SÃO PAULO - Oito homens armados invadiram um hotel de luxo na região dos Jardins, na zona oeste de São Paulo, por volta das duas da manhã desta terça-feira, 14.

Segundo a Polícia Militar, os homens invadiram o Hotel Golden Tulip São Paulo Jardins, na Alameda Lorena, e renderam os funcionários. Então, roubaram objetos pessoais, um caixa eletrônico e o sistema de filmagens, com câmeras e computadores. Ninguém ficou ferido na ocorrência.

Na fuga, conseguiram levar também dois veículos dos clientes: um Toyota Corolla e um Cinquecento, da Fiat. As investigações estão sendo conduzidas pelo 78º Distrito Policial.

Em nota, o Golden Tulip São Paulo Jardins diz estar em contato com as autoridades, que investigam o caso. No texto, o hotel afirma que não houve feridos e as atividades de hospedagem continuam normalmente.