Homens armados roubam banco dentro de Fórum em SP

Três homens armados invadiram e roubaram uma agência da Nossa Caixa dentro do Fórum de Campo Limpo Paulista, na Região Metropolitana de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 5. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o crime aconteceu por volta das 8 horas, quando os assaltantes renderam um auxiliar administrativo de 27 anos e o obrigaram a programar a abertura do cofre do banco. Veja também: Grupo faz assalto milionário em Fórum de São Paulo Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos já sabiam que o procedimento durava 10 minutos e quando o cofre foi aberto eles obrigaram o funcionário a abrir o caixa eletrônico. No total, foram levados R$ 36.644,18 e um revolver Taurus calibre 38 que estava dentro do cofre. O dinheiro e a arma foram colocados na mochila do auxiliar, que teve as mãos atadas com fita adesiva. Ele foi levado à cozinha, onde um segurança, duas pessoas que aguardavam audiência e vários funcionários do Forum eram mantidos reféns. Ainda segundo a secretaria, os assaltantes fugiram e os reféns foram liberados ilesos cerca de 20 minutos após a ação criminosa. O local foi periciado e o caso está sendo investigado pela delegacia da cidade.