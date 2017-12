Homens armados invadem casa e matam dono de jornal em Ibitinga

O jornalista Wanderlei dos Reis, de 42 anos, foi baleado por três homens armados dentro da própria casa no Centro de Ibitinga, a 347 quilômetros de São Paulo, no sábado à noite. Ferido, ele morreu na manhã deste domingo. Reis era dono do Jornal Popular News, uma publicação periódica e gratuita na cidade, voltado basicamente à política. A Polícia Civil investiga o caso ainda não tem pistas sobre a autoria do crime.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, durante à noite de sábado, Móises Fernandes da Silva, 20, que morava na mesma casa com o jornalista, escutou um homem chamando por Reis. Ao sair no portão, encontrou três homens que o seguiram e fizeram ele e o jornalista reféns dentro de um quarto. Inicialmente, segundo a polícia, pensaram tratar-se de um roubo. Depois, a situação mudou.

Tanto o jornalista quanto o colega foram agredidos fisicamente e trancados dentro de um quarto. Minutos depois, a porta do cômodo foi aberta e o jornalista retirado a força pelos criminosos. Wanderley dos Reis foi levado até a cozinha. O delegado Carlos Ocon de Oliveira, de Ibitinga, diz que um dos homens disparou um tiro na perna de Reis. A bala acertou a artéria femoral. Ele foi socorrido e morreu no hospital.

"Ainda estamos investigando e é prematuro saber o motivo do crime. Não sabemos se é por coisas pessoais ou pelo fato dele ser dono deste jornal", diz o delegado não acreditando em latrocínio . A polícia também não sabe se o tiro era apenas um susto e a morte foi ocasional. O depoimento da única testemunha não foi revelado. Reis foi morto com um tiro de pistola semi-automática calibre 380.