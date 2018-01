Homens armados invadem banco na Avenida Faria Lima

Quatro homens armados invadiram a agência do Citibank localizada na Avenida Faria Lima, esquina com a Avenida Rebouças, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira, 4. Informações não confirmadas dão conta de que os suspeitos teriam trocado tiros com os policiais militares que cercaram o local.

De acordo com informações iniciais da PM, os assaltantes entraram no banco por volta do meio-dia. Dois deles já foram detidos e os outros continuam dentro da agência. Não há informações oficiais sobre reféns e feridos.

Policial chega à agência bancária assaltada nesta tarde. Foto: Werther Santana/AE

Higienópolis

Dois suspeitos foram presos nesta manhã acusados de terem agredido duas mulheres e baleado um homem numa tentativa de assalto na Rua Piauí, em Higienópolis, região central de São Paulo. Segundo a PM, as três vítimas passavam pela rua quando foram abordadas pelos criminosos. O homem baleado foi levado para o pronto-socorro da Santa Casa. O caso foi encaminhado ao 4.º Distrito Policial.

Atualizado às 13h03 para acréscimo de informações.