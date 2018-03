Homens armados invadem agência bancária no ABC

SÃO PAULO - A agência da Caixa Econômica Federal localizada na altura do nº 180 da avenida Brigadeiro Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo, no ABC, foi invadida, por volta das 17h30 de terça-feira, 15, por quatro homens armados que tiveram acesso ao interior do banco pela janela da cozinha após utilizarem uma corda feita com vários panos - a chamada "tereza".

Os seguranças e funcionários que ainda estavam no interior da agência foram rendidos. Todos foram levados para a cozinha e vigiados por um dos bandidos. A quadrilha, segundo a polícia, levou, além do dinheiro da agência, os revólveres calibre 38 dos seguranças. Nenhuma das vítimas ficou ferida. PMs do 6º Batalhão foram acionados às 18h35. Nenhum do criminosos foi localizado.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade. A Polícia Civil não soube informar o valor levado da agência.