Homenagem da Vai-Vai a maestro emociona o público

A escola da Bela Vista usou a figura do pianista para homenagear a música clássica. Ele é considerado referência no mundo da música erudita, principalmente pelos seus trabalhos de interpretação da obra do compositor alemão Johann Sebastian Bach.

A escolar levou para a avenida fantasias e alegorias luxuosas, alas coreografadas e uma bateria que empolgou o público com suas paradinhas. No final do desfile, o maestro revelou que chorou durante toda a apresentação. “Regi o tempo todo chorando”, contou. Ele revelou também que a emoção vivida no sambódromo foi tão forte quanto a emoção de reger o hino brasileiro no Carnegie Hall, em Nova York.

A tradicional escola paulistana, embora tenha o slogan de “escola do povo”, foi uma das que mais levou celebridades para o Anhembi. Entre os famosos, estão os garotos da banda Restart, a cantora Maria Rita, madrinha da bateria, a apresentadora Ana Hickman, e o campeão mundial pela seleção brasileira Cafu.