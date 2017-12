Homem vira 'herói' após salvar criança em Francisco Morato

FRANCISCO MORATO - O segurança Wender Costa, de 19 anos, virou para os vizinhos o “herói da Rua Raul Pompeia”, em Francisco Morato, após quebrar uma janela de vidro para salvar Alicia, uma menina de 7 anos. Com as chuvas, por volta de 0h30 desta sexta, a rua foi invadida por lama e a casa da criança desabou. Os pais, a dona de casa Flávia e o açougueiro Alexandre, estavam deitados quando uma parede caiu em cima da cama. Segundo os vizinhos, o casal morreu na hora.

Costa ouviu os estalos das casas e o estrondo de uma encosta. Ele conta que saiu correndo para a rua e escutou os berros de uma criança. “Era a filha mais nova do casal gritando por socorro. Eu entrei na casa, quebrei o vidro da janela, puxei a grade e peguei a Alicia nos braços. Ela estava chorando, me abraçou forte e disse ‘meu pai e minha mãe morreram’.”

Para a analista de sistemas Michele Santana, de 19 anos, vizinha do segurança, Costa foi o “herói que evitou uma tragédia ainda maior”. Segundo os vizinhos, na casa moravam seis pessoas. Além do casal que morreu no desabamento, ali viviam seus filhos - além de Alicia, Guilherme, de 17 anos -, a nora, Amanda, e a neta, Maria Eduarda, de 1 ano.

Pelo menos 18 pessoas morreram e 6 estão desaparecidas, após as as fortes chuvas que atingiram o Estado de São Paulo nesta sexta-feira.