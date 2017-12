Homem usa escorpiões vivos para extorquir motoristas em Americana

SOROCABA – Um homem de 52 anos foi detido duas vezes neste domingo (10), depois de ameaçar motoristas com escorpiões vivos dentro de uma garrafa, em Americana, interior de São Paulo. O suspeito, que é morador de rua, pedia dinheiro e, a quem não o atendia, ameaçava soltar os bichos dentro do carro.

Uma mulher, abordada num cruzamento da Cidade Jardim, pediu ajuda à Guarda Municipal. Os guardas conseguiram localizar o suspeito numa rua próxima e, ao verificar que um dos escorpiões estava vivo, conduziu o homem ao plantão da Polícia Civil. Os aracnídeos foram apreendidos, mas o morador de rua foi liberado.

No fim da tarde, a GM voltou a ser acionada depois que outra vítima fez a denúncia. Os guardas encontraram a mesma pessoa abordando e assustando os motoristas, desta vez com dois escorpiões vivos no interior de um vidro. Ele foi levado pela segunda vez ao plantão policial e ainda estava detido no fim da tarde deste domingo.

O caso foi registrado como de periclitação de vida por expor outra pessoa ao risco, com pena prevista de três meses a um ano de detenção. Segundo a Polícia Civil, o homem seria ouvido e liberado, após assinar um termo circunstanciado.

A cidade de Americana vive uma proliferação de escorpiões. Este ano, até agosto, houve 237 casos de acidentes com o bicho, um dos quais resultou na morte do menino Cauã Ferrari Santos, de dois anos, no mês passado. No último dia 5, mais de 1,5 mil escorpiões coletados pela Vigilância em Saúde do município foram entregues ao Instituto Butantan, em São Paulo, para a produção de soro contra a picada do animal.