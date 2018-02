Homem teria escondido cadáver em freezer Foi preso sábado, em Jaboatão dos Guararapes (PE), Fabiano Lima Araújo, de 44 anos, suspeito de matar o sócio, Ilson de Moura Lopes, de 35, a facadas e esconder o corpo em um freezer. Segundo a polícia, o crime aconteceu em uma padaria em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após os homens discutirem sobre um carro. De acordo com o delegado Sebastian Santoro Nunes, Araújo abandonou o freezer no Morro da Mangueirinha e moradores alertaram a polícia. O suspeito estava escondido com parentes.