Homem tenta roubar carro durante test-drive em SP

SÃO PAULO - Um homem tentou roubar um carro durante um test-drive em uma revenda na Vila São Bento, em São José dos Campos, no interior paulista. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) no fim da manhã desta quinta-feira, 28. Segundo o registro, um supervisor de vendas de uma concessionária foi convocado por seu vendedor para acompanhar um suposto comprador de um automóvel para um test-drive.

O supervisor notou que o suposto comprador não sabia dirigir o veículo. Dois homens esperavam o "cliente" em uma motocicleta. Quando uma caminhonete se aproximou pela Rua Apa, o suposto comprador anunciou o assalto e falou que estava armado. O gerente da loja acionou os freios do veículo, desceu do automóvel e pediu socorro. A PM deteve o "cliente" com a ajuda de pessoas que passavam pela rua. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi indiciado.