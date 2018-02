Homem tenta matar ex e acaba morto pela PM

De acordo com a PM, a invasão aconteceu depois que o agressor, identificado como Caio Diego Thabet, de 36 anos, começou a esfaquear a vítima na residência da Rua Domingos de Túlio, por volta das 19h30 de anteontem.

A mulher estava no local com os quatro filhos - todos crianças - quando o ex chegou. Vizinhos ouviram o barulho da discussão e chamaram a polícia.

Quando os PMs chegaram ao local para verificar a denúncia, descobriram que a mulher era mantida refém na cozinha pelo homem armado com uma faca.

Os policiais ainda tentaram negociar com Thabet. Mas ele começou a esfaquear a ex e os agentes resolveram invadir a casa.

O quadro de saúde da mulher era considerado estável ontem. Seu nome não foi divulgado.

As crianças, que não se feriram no episódio, foram levadas para a casa de parentes. / ARTUR RODRIGUES